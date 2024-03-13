السيسي: وقف إطلاق النار في غزة شرط أساسي لاحتواء الكارثة
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة "الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية"، مبينا أن وقف إطلاق النار شرط أساسي لاحتواء الكارثة الإنسانية المستمرة.
ووفق وكالة الأنباء المصرية، قال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء مملكة هولندا، مارك روته، اليوم الأربعاء، إن ما تُمارسه القوات الإسرائيلية إزاء المدنيين في قطاع غزة يُمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الرئيس المصري أن استهداف إسرائيل لوكالات الإغاثة في قطاع غزة يتنافى مع القيم الإنسانية، مبينا أن قرار بعض الدول تعليق مُساهماتها لوكالة "الأونروا" يتنافى مع الأعراف والقيم الإنسانية، مجددا أنه "لا يمكن التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مُزدوجة؛ ومعاقبة وكالة أُممية بأكملها، بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها".
ولفت الرئيس السيسي إلى أن وكالة "الأونروا" تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة، ولا يجب المساس بهذا الدور.
وجدد السيسي تحذير بلاده من "الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، ومن المُخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية؛ بما يُهدد حياة ما يزيد على واحد ونصف مليون نازح، تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم؛ وفقاً لقواعد القانون الدولي".
ونبّه إلى خطورة ما يحدث في غزة أمام أعين العالم، وما يقابله في الضفة الغربية من سياسة مُعرقلة لحياة الفلسطينيين، سواء من خلال إطلاق العنان لعُنف المستوطنين، أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية، ومُصادرة أراضي مُدن الضفة، فضلاً عن الأنشطة الاستيطانية.