"العدل الدولية" ترفض اتخاذ إجراءات طارئة بشأن تصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل

قضت محكمة العدل الدولية بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، إلا أنها في المقابل رفضت طلب ألمانيا بوقف النظر في القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدما.

وأعلنت المحكمة أنها ما زالت تشعر "بقلق بالغ" إزاء الأوضاع في غزة.