في موقف نادر.. قضائيون في أمريكا ينددون بـ"الإبادة الجماعية" بغزة‎

أصدر 25 موظفًا قضائيًا بالولايات المتحدة، الأربعاء، بيانًا عامًا انتقدوا فيه قيودًا فرضها القضاء على قدرتهم على معارضة معاملة إسرائيل للفلسطينيين في حربها على حركة حماس بقطاع غزة.

ويمثل البيان موقفًا نادرًا لاتخاذ موظفين بالقضاء موقفًا علنيًا بشأن قضية عامة ولو بصورة مجهولة.

وعارض الموظفون القضائيون ما وصفوه "بتواطؤ حكومتنا في الإبادة الجماعية"، وفق ما أوردته "رويترز".

ونُشر البيان على موقع "بولز آند سترايكس" الإلكتروني المختص بأخبار المحاكم والتعليق عليها، وترعاه منظمة "ديماند جاستيس"، وهي منظمة دفاع قانوني قديمة.