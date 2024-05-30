في موقف نادر.. قضائيون في أمريكا ينددون بـ"الإبادة الجماعية" بغزة
أصدر 25 موظفًا قضائيًا بالولايات المتحدة، الأربعاء، بيانًا عامًا انتقدوا فيه قيودًا فرضها القضاء على قدرتهم على معارضة معاملة إسرائيل للفلسطينيين في حربها على حركة حماس بقطاع غزة.
ويمثل البيان موقفًا نادرًا لاتخاذ موظفين بالقضاء موقفًا علنيًا بشأن قضية عامة ولو بصورة مجهولة.
وعارض الموظفون القضائيون ما وصفوه "بتواطؤ حكومتنا في الإبادة الجماعية"، وفق ما أوردته "رويترز".
ونُشر البيان على موقع "بولز آند سترايكس" الإلكتروني المختص بأخبار المحاكم والتعليق عليها، وترعاه منظمة "ديماند جاستيس"، وهي منظمة دفاع قانوني قديمة.
ووقع الموظفون على البيان من دون كشف هوياتهم، وقالوا إنهم أُجبروا على أن يكونوا "متفرجين سلبيين على الهجوم الإسرائيلي على غزة"، أو مواجهة الفصل إذا انخرطوا بشكل علني في نشاط سياسي.
وقال البيان: "على الرغم من أن قواعد القضاء تمنعنا من التأييد العلني في هذا الوقت، نكتب هذا الخطاب كبادرة صغيرة منا للتعبير عن حبنا وتضامننا".
وأشار الموظفون إلى أن قواعد الأخلاق بالسلطة القضائية تحظر على القضاة والموظفين على حد سواء من الانخراط في أي نشاط سياسي.