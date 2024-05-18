ما حقيقة مقتل النائب الليبي إبراهيم الدرسي؟

نفت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أنباء عن "مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي"، مؤكدة أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات اختفائه".

وكان مصدر برلماني ليبي أكد انقطاع الاتصال بالدرسي منذ مساء الخميس، مضيفا أنه جرى العثور على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.

وقال المصدر إن "الدرسي حضر الاحتفالية التي شهدتها بنغازي أمس لإحياء ذكرى معركة الكرامة، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساء، ومن ثم أصبحت هواتفه لا تجيب، وأغلقت، عقب ذلك تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في بنغازي للبحث عن الدرسي ومعرفة مصيره".

وقال رئيس مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المقدم محمد أبولموشة، في بيان منتصف ليل الجمعة السبت، إن "مديرية أمن بنغازي تلقت ظهر الجمعة بلاغا حول اختفاء الدرسي، وذلك بعد سرقة منزله في ساعة متأخرة ليل الخميس، على ضوء هذه الواقعة قامت وزارة الداخلية بتكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفائه".

ونفت الوزارة بشكل قاطع "الأخبار المتداولة بشأن مقتله"، مؤكدة أن "هذه الأخبار غير صحيحة تماما"، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة".