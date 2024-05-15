استخبارات الجيش السوداني تعتقل صحفيًا انتقد معتقلاتها

كشفت نقابة الصحفيين السودانيين، أن الاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة السودانية اعتقلت الصحفي صديق دلاي في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق، الاثنين الماضي، فيما رجحت مصادر إعلامية، أن سبب اعتقاله يعود إلى ما نشره، بشأن مقتل قريب له في معتقلات الاستخبارات العسكرية داخل منطقة العزازي في ولاية الجزيرة.

وقُتل رئيس حزب المؤتمر السوداني صلاح الدين الطيب، (قريب دلاي) داخل معتقلات الاستخبارات العسكرية؛ نتيجة التعذيب الذي تعرض له.