الحكومة الإسرائيلية تدرس الحد من وصول المستوطنين للأقصى خلال رمضان

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إنه من المتوقع أن تحدَّ الحكومة الإسرائيلية من دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل".

وأوضحت القناة العبرية، أنه "بإيعاز من المؤسسة الأمنية وتفاديًا للتوترات، تخطط الحكومة الإسرائيلية للحد من دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى، خلال العشر الأواخر من رمضان، وليس خلال الشهر بأكمله".

وأضافت: "وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على مخطط الحد من دخول المستوطنين للأقصى، لكن هذا الاقتراح قُوبل بالرفض من قبل الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".