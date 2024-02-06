الحوثي يستهدف سفينتين جديدتين أمريكية وبريطانية

أعلنت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، استهدافها سفينتين الأولى أمريكية والثانية بريطانية في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية مؤكدة تحقيق "إصابات مباشرة".

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري لميليشيا الحوثي، بحسب الأناضول.

وقال البيان: "نفذت القوات البحرية للحوثي عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر".

وأوضح أن الاستهداف تم بصواريخ بحرية لسفينة "ستار ناسيا" الأمريكية و"مورنينق تايد" البريطانية في البحر الأحمر، وكانت "الإصابة مباشرة ودقيقة".

وحتى الساعة 08:00 (ت.غ) لم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو لندن بشأن استهداف السفينتين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت ميليشيا الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا مدينة صعدة شمال غربي اليمن بثلاث غارات.