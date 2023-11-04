غوتيريش يشعر بـ"الرعب" جراء الضربة الإسرائيلية على سيارات الإسعاف في غزة

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت عن شعوره بـ"الرعب" جرّاء الضربة التي شنّها الجيش الإسرائيلي على موكب لسيّارات الإسعاف في غزّة الجمعة، مشددا على أنّ النزاع بين إسرائيل وحركة حماس "يجب أن يتوقّف".

وقال غوتيريش في بيان "أشعر بالرعب جرّاء الهجوم الذي أُبلِغ عنه في غزّة ضدّ موكب لسيّارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء"، مضيفا "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة".

واعترف الجيش الإسرائيلي بأنّه ضرب سيّارة إسعاف الجمعة مدّعيا أنّه استهدف خليّة تابعة لحماس.

وأدّى القصف الذي استهدف سيّارة الإسعاف أمام مستشفى الشفاء إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس التي قالت إنّ السيارة كانت جزءا من قافلة تقل "عددا من الجرحى في طريقهم لتلقي العلاج في مصر".

وادّعى الجيش الإسرائيلي أنّ سيّارة الإسعاف المستهدفة "كانت تستخدمها خليّة إرهابيّة تابعة لحماس".