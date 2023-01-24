العاهل الأردني يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في عمان
التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما أفاد بيان رسمي.
وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبدالله الثاني "شدد خلال اللقاء على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وعدم المساس به".
وأكد على "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام"، مشيرًا إلى "ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام".
ووفق البيان، أعاد عاهل الأردن التأكيد على موقف المملكة "الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
ولفت إلى "بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية".
وتثير حكومة نتنياهو التي تعتبر من بين الأكثر تشددًا في تاريخ إسرائيل، مخاوف المملكة تجاه تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، الذي يقع تحت الوصاية الأردنية.
وخلال الشهر الجاري، استدعت الحكومة الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان؛ مرتين، الأولى حين اعتراض سفير المملكة في تل أبيب خلال زيارته المسجد الأقصى.
أما الثانية فكانت حين اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الحرم القدسي الشريف، في خطوة أثارت غضبًا عربيًا واسعًا.