العاهل الأردني يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في عمان

التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما أفاد بيان رسمي.

وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبدالله الثاني "شدد خلال اللقاء على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وعدم المساس به".