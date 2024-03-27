تعيين شايع الزنداني وزيرا جديدا لخارجية اليمن

قرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء الثلاثاء، تعيين شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ نت".

وخلف الزنداني، أحمد عوض بن مبارك الذي عين رئيسا للوزراء في فبراير الماضي.

والزنداني يتمتع بخبرة دبلوماسية تزيد عن 35 عامًا، كان في آخرها يشغل منصب سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية قبل تعيينه وزيرا للخارجية.

وجرى تعيينه في هذا المنصب من قبل الرئيس اليمني الأسبق عبد ربه منصور هادي العام 2017.