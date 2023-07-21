شجار عنيف بين وئام وهاب وسيمون أبي فاضل على قناة لبنانية
شهد أحد البرامج السياسية التلفزيونية في لبنان، مساء الخميس، شجاراً عنيفاً بين الوزير السابق وئام وهاب والصحفي سيمون أبي فاضل.
واندلع عراك بالأيدي سبقه تلاسن حاد، بين الضيفين خلال حلقة بعنوان "فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب الرئيس" ضمن برنامج "صار الوقت"، على قناة MTV اللبنانية.
وأقدم وهاب على قذف ضيفه أبي فاضل بكوب الماء قبل أن ينطلق الأخير نحوه ويشتبك الطرفان في عراك عنيف، اضطر مقدم البرنامج وبعض العاملين للتدخل من أجل فض الاشتباك.
واستكمل مقدم البرنامج فقراته مع الضيفين بعد حل الإشكال، وقدم وئام وهاب اعتذاره لسيمون أبي فاضل، مؤكداً أنهما أصدقاء وبينهما "خبز وملح" ولكن آراءهما غير متفقة.
وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز" إن منطقة القناة التلفزيونية شهدت تواجداً أمنياً مكثفاً لضبط الأمور ومنع أي مواجهات محتملة بين أنصار الوزير السابق والمحلل السياسي.
من جهته قال المحلل السياسي اللبناني سمير سكاف لـ"إرم نيوز" عقب الواقعة، إن "ما حدث على الشاشة هو قلة إدراك ومسؤولية ولا يستحق الأمر أن يصل إلى درجة الضرب بالأيدي".
وأضاف سكاف أن "هذه القضية تعكس واحدة من أزمات اللبنانيين وتمثل عدم القدرة على ممارسة الديمقراطية، وللأسف لا نستطيع الوصول لحل مشاكلنا بحوار عقلاني، وهذا يدل على التخلف السياسي في لبنان".