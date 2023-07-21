شجار عنيف بين وئام وهاب وسيمون أبي فاضل على قناة لبنانية

شهد أحد البرامج السياسية التلفزيونية في لبنان، مساء الخميس، شجاراً عنيفاً بين الوزير السابق وئام وهاب والصحفي سيمون أبي فاضل.

واندلع عراك بالأيدي سبقه تلاسن حاد، بين الضيفين خلال حلقة بعنوان "فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب الرئيس" ضمن برنامج "صار الوقت"، على قناة MTV اللبنانية.

وأقدم وهاب على قذف ضيفه أبي فاضل بكوب الماء قبل أن ينطلق الأخير نحوه ويشتبك الطرفان في عراك عنيف، اضطر مقدم البرنامج وبعض العاملين للتدخل من أجل فض الاشتباك.

واستكمل مقدم البرنامج فقراته مع الضيفين بعد حل الإشكال، وقدم وئام وهاب اعتذاره لسيمون أبي فاضل، مؤكداً أنهما أصدقاء وبينهما "خبز وملح" ولكن آراءهما غير متفقة.