صحيفة: إسرائيل تمهل حماس أسبوعا لقبول الهدنة أو اجتياح رفح

قال مسؤولون مصريون، إن إسرائيل أمهلت حماس أسبوعاً للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وإلا فإنها ستمضي قدمًا في اجتياح رفح، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأكدت الصحيفة، الجمعة، أن مسؤولين مصريين نقلوا الرسالة الإسرائيلية إلى حماس أمس الخميس.

وأشارت إلى أن مصر عملت مع إسرائيل على اقتراح لوقف إطلاق النار قدمته إلى حماس في نهاية الأسبوع الماضي.

ويتوقع أن تتشاور القيادة السياسية لحماس مع جناحها العسكري في غزة وترد، لكن الصحيفة قالت إن زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، لم يرد حتى الآن.