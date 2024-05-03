صحيفة: إسرائيل تمهل حماس أسبوعا لقبول الهدنة أو اجتياح رفح
قال مسؤولون مصريون، إن إسرائيل أمهلت حماس أسبوعاً للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وإلا فإنها ستمضي قدمًا في اجتياح رفح، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأكدت الصحيفة، الجمعة، أن مسؤولين مصريين نقلوا الرسالة الإسرائيلية إلى حماس أمس الخميس.
وأشارت إلى أن مصر عملت مع إسرائيل على اقتراح لوقف إطلاق النار قدمته إلى حماس في نهاية الأسبوع الماضي.
ويتوقع أن تتشاور القيادة السياسية لحماس مع جناحها العسكري في غزة وترد، لكن الصحيفة قالت إن زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، لم يرد حتى الآن.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس التعليق.
ويقول مسؤولون مصريون إن حماس تسعى إلى هدنة طويلة الأمد وضمانات من الولايات المتحدة أن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار، وتتخوف من أن الاقتراح الأخير يمنح تل أبيب مجالًا لاستئناف القتال.
في وقت سابق الجمعة، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز وصل إلى القاهرة لحضور اجتماعات بشأن الصراع في قطاع غزة، كما قالت وسائل إعلام مصرية إن وفدا من حماس سيصل إلى البلاد السبت.
وتبذل مصر، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة، جهوداً حثيثة للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.