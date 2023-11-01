روسيا تقدم توضيحات لإسرائيل بشأن زيارة وفد حماس

وقال فيكتوروف في تصريح لقناة "روسيا 24" الإخبارية :"لقد تمَّت دعوتي منذ بضعة أيام إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لإجراء محادثة توضيحية، وكانت المناسبة هي استقبال وفد من حماس في موسكو، وبشكل عام أعربوا عن عدم رضاهم عن بعض تصرفاتنا على الساحة الدولية".

وتابع السفير الروسي "لقد قدّمنا تفسيرات واضحة، ومن جهتي قلت إن استقبال ممثلي حماس لا يعني بأي حال من الأحوال دعم الأساليب الإرهابية التي يستخدمها بعض المسلحين".