روسيا تقدم توضيحات لإسرائيل بشأن زيارة وفد حماس
قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، إنه قدّم لوزارة الخارجية الإسرائيلية توضيحًا بشأن زيارة وفد من حماس إلى موسكو والاتصالات الروسية مع هذه الحركة.
وقال فيكتوروف في تصريح لقناة "روسيا 24" الإخبارية :"لقد تمَّت دعوتي منذ بضعة أيام إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لإجراء محادثة توضيحية، وكانت المناسبة هي استقبال وفد من حماس في موسكو، وبشكل عام أعربوا عن عدم رضاهم عن بعض تصرفاتنا على الساحة الدولية".
وتابع السفير الروسي "لقد قدّمنا تفسيرات واضحة، ومن جهتي قلت إن استقبال ممثلي حماس لا يعني بأي حال من الأحوال دعم الأساليب الإرهابية التي يستخدمها بعض المسلحين".
وأكد فيكتوروف أن روسيا "لا تدعم حماس أو أي جماعة أخرى أو قوى سياسية أخرى"، مشيرًا إلى أنه أبلغ الخارجية الإسرائيلية بذلك.
وأضاف أيضًا أن روسيا "تؤيد الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي على اتصال مع جميع القوى التي لها تأثير على الوضع في المنطقة".
يذكر أنه في الـ 29 من أكتوبر تم استدعاء فيكتوروف إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية للاحتجاج على زيارة وفد من حماس إلى روسيا برئاسة موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة في الـ26 من أكتوبر.