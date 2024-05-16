هنية يعلق على رفع صورة السنوار بالأمم المتحدة (فيديو)

وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، من خلال الاعتراف بأهليتها للانضمام، وأوصت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي. وفق وكالة "رويترز".

وكان القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها الرئيس الحالي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة، قد حظي بأغلبية 143 صوتًا، فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت، وصوّتت 9 دول أخرى بالرفض.

ويدعو القرار إلى "قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، كما يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية"؛ إذ إن فلسطين دولة غير عضو لها صفة مراقب، منذ العام 2012، وفق قرار سابق للجمعية، وهو وضع الفاتيكان نفسه.