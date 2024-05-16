هنية يعلق على رفع صورة السنوار بالأمم المتحدة (فيديو)
تداول نشطاء مواقع التواصل حديث رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، الذي قارن فيه بين رفع نتنياهو خارطة إسرائيل كاملة على منبر الأمم المتحدة ورفع سفيره صورة السنوار على المنبر ذاته.
وقال هنية: "لكم أن تتخيلوا كيف وقف نتنياهو على منصة الأمم المتحدة قبل طوفان الأقصى رافعًا خارطة فلسطين على أنها خارطة إسرائيل، وأنه لا وجود لفلسطين ولا لدولة فلسطينية".
وأردف، أنه بعد "طوفان الأقصى" وقف مندوب إسرائيل على المنصة نفسها في الأمم المتحدة، وبعد أن صوتت 143 دولة لصالح قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ليرفع صورة قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار.
وختم هنية بقوله، "إنها المتغيرات الكبرى التي صنعها أهلنا في غزة رجالهم، نساؤهم، أطفالهم، شهداؤهم جرحاهم، أسراهم، خيامهم صبرهم على الجوع، وأبطالهم في ميادين ومحاور المقاومة والقتال".
ونشر السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة نص كلمته على صفحته الرسمية بمنصة "يوتيوب"، رافعا صورة السنوار وقد كتب عليها: "الرئيس السنوار.. دولة حماس الإرهابية.. برعاية الأمم المتحدة"، وقال، إن هذا ما ستكون عليه الأمور نتيجة اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية بالأمم المتحدة.
وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، من خلال الاعتراف بأهليتها للانضمام، وأوصت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي. وفق وكالة "رويترز".
وكان القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها الرئيس الحالي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة، قد حظي بأغلبية 143 صوتًا، فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت، وصوّتت 9 دول أخرى بالرفض.
ويدعو القرار إلى "قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، كما يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية"؛ إذ إن فلسطين دولة غير عضو لها صفة مراقب، منذ العام 2012، وفق قرار سابق للجمعية، وهو وضع الفاتيكان نفسه.