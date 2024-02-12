حميدتي يتوعد البرهان بتصعيد العمليات ضد الجيش السوداني
توعّد الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الإثنين، الجيش السوداني بتصعيد العمليات القتالية، خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الطرف الآخر (الجيش) اختار طريق الحرب.
وقال دقلو في تسجيل صوتي نشر عبر حسابه في منصة "إكس": "خرجنا من الخرطوم طلباً للسلام، لم نختر السلام لضعف"، متهماً الجيش باختيار المواصلة في طريق الحرب.
وقال: "يريدون استمرار الحرب.. الحرب ستنتهي قريباً بانتصار وحسم المعارك لصالحنا"، مؤكداً أن "المعارك ستكون مختلفة خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أنه سيعود إلى ميدان القتال قريباً.
وهنأ "حميدتي" جنود "الدعم السريع" بما وصفه بـ "الانتصار في المهندسين" بأم درمان ومدينة بابنوسة غرب كردفان، اللتان تشهدان قتالاً شرساً بين قوات الجيش و"الدعم السريع" الفترة الأخيرة.
ودعا "حميدتي" قواته لتصعيد العمليات القتالية، مؤكداً إعلان انتصار الدعم السريع على قوات الجيش قريباً، مناشداً قواته بتقاسم الغذاء والدواء مع المواطنين وحمايتهم ومساعدتهم، كما وجه قواته بمحاكمة كل من يرتكب أي جريمة في أوساطهم.
وقال إن الحرب فرضت على قواته ولم تخترها، مبيّناً أنهم يدافعون عن أنفسهم وجدد اتهامه للجيش ببدء الهجوم.
بالتزامن مع ذلك، عادت خدمات الاتصالات والإنترنت لشركة "سوداني"، اليوم الإثنين، بشكل تدريجي إلى عدد من الولايات السودانية.
وقال مواطنون من مدن "كسلا وبورتسودان وعطبرة وشندي" لـ"إرم نيوز" إن خدمة الاتصالات والإنترنت التي تقدمها شركة "سوداني" عادت إلى العمل بشكل فعال، بينما شهدت مدينة "النهود" غرب كردفان، عودة الاتصالات فقط دون الإنترنت.
وقبل عودة الإنترنت، اصطف عشرات السودانيين في طوابير طويلة بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، للولوج إلى شبكة الإنترنت التي توفرها بعض المحال بأسعار باهظة، تصل في بعض الأحيان إلى نحو 30 دولاراً في الساعة.