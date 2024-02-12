حميدتي يتوعد البرهان بتصعيد العمليات ضد الجيش السوداني

توعّد الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الإثنين، الجيش السوداني بتصعيد العمليات القتالية، خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الطرف الآخر (الجيش) اختار طريق الحرب.

وقال دقلو في تسجيل صوتي نشر عبر حسابه في منصة "إكس": "خرجنا من الخرطوم طلباً للسلام، لم نختر السلام لضعف"، متهماً الجيش باختيار المواصلة في طريق الحرب.

وقال: "يريدون استمرار الحرب.. الحرب ستنتهي قريباً بانتصار وحسم المعارك لصالحنا"، مؤكداً أن "المعارك ستكون مختلفة خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أنه سيعود إلى ميدان القتال قريباً.