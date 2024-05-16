بعد توالي الزيارات.. ماذا تريد روسيا من طرفي الصراع في ليبيا؟

تطرح الزيارات المتتالية من طرفي الصراع الليبي في طرابلس وبنغازي إلى روسيا العديد من التساؤلات في البلاد، وبين القوى الغربية التي تسعى لإزعاج الكرملين.

ويدور في الأوساط السياسية الليبية تساؤلات جدية حول تداعيات الحضور الروسي المتصاعد على المستويين العسكري والاقتصادي منذ فترة على العملية السياسية المتعثرة، وسط قلق من العودة للحرب الأهلية مجدداً بسبب التنافس الغربي الروسي.

والتقى عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي برفقة الطاهر الباعور المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية، في موسكو، عدداً من المسؤولين الروس على رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقال لافروف خلال اللقاء إن الجانب الروسي "أكد السعي إلى مواصلة المساعدة على إحلال الاستقرار" في ليبيا.