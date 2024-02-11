إسرائيل تقطع الإمدادات الطبية والإغاثية عن مستشفى الأمل في خان يونس

نفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، سماح إسرائيل بإدخال معدات ومستلزمات طبية إلى مستشفى الأمل التابع للجمعية، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجمعية، رائد النمس إن "ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن إدخال معدات طبية لمستشفى الأمل المحاصر منذ 17 يوماً عارٍ عن الصحة"، مؤكداً أن "إسرائيل تقطع جميع الإمدادات الطبية والإغاثية عن المستشفى".

وأوضح النمس في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "منع دخول المعدات الطبية والأوكسجين للمستشفى أودى بحياة ثلاثة من المرضى"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي دمر الأجهزة الطبية واعتقل 9 أشخاص من داخل المستشفى".

وأشار إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي صادروا الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب والأجهزة المخصصة للتواصل بين الطواقم الطبية، ومفاتيح سيارات الإسعاف، واصفا الوضع في المستشفى بأنه "كارثي".

وحذر النمس من استمرار حصار الجيش الإسرائيلي للمستشفى، مطالباً بضرورة العمل بشكل عاجل لإدخال المعدات الطبية وتمكين الكوادر الصحية للقيام بعملها، لتكون قادرة على إنقاذ عشرات المصابين، خاصة وأن جميع المتواجدين داخل المستشفى يواجهون خطر الموت.