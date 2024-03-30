كيف يدعم الحوثيون القرصنة في المحيط الهندي؟

منذ نوفمبر الماضي، وقعت أكثر من 20 حادثة قرصنة واختطاف في خليج عدن وحوض الصومال؛ ما أدى إلى تفاقم الضغوط المالية على شركات الشحن، بحسب تقرير لموقع "المونيتور".

وشهد خليج عدن وحوض الصومال تجددًا في أعمال القرصنة في الأشهر الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 20 عملية قرصنة واختطاف منذ نوفمبر الماضي. في وقت يقول فيه الخبراء إن الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في البحر الأحمر، أدت إلى تحويل الاهتمام الدولي عن مكافحة القرصنة.

وأكد الموقع الأمريكي في تقريره، أن هذا الأمر ترك فراغًا أمنيًّا واضحًا في المحيط الهندي.

قلق من تدهور الأوضاع

وأعرب المسؤول في لجنة المحيط الهندي "راج موهابير"، وهي منظمة حكومية دولية تربط دول جزر جنوب غرب المحيط الهندي، للموقع، عن قلقه من تدهور الأوضاع، مشيرًا إلى أن جماعات القرصنة استغلت هذه الفرصة لمعاودة نشاطها.

كانت البحرية الهندية اتخذت إجراءات استباقية، حيث ألقت القبض على 35 قرصانًا صوماليًّا من السفينة روين الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أشهر من اختطافها قبالة سواحل الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وارتفعت وتيرة حوادث القرصنة هذه منذ نوفمبر الماضي، تزامنا مع بدء ميليشيا الحوثي في اليمن تكثيف هجماتها على سفن الشحن ردًّا على الحرب في غزة، حسب مزاعمها.