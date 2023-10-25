إسرائيل: أكثر من نصف الرهائن لدى حماس يحملون جنسيات أجنبية

قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن أكثر من نصف الرهائن، الذين يقدر عددهم بنحو 220 رهينة تحتجزهم حركة حماس، يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة مختلفة، وبينهم 54 مواطنا تايلانديا.

وفي تحديث للأرقام، قالت الحكومة أيضا إنه تم التأكد من مقتل أو فقد 328 شخصا من 40 دولة، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه مقاتلو حماس في السابع من الشهر الحالي على جنوب إسرائيل. وبلغ العدد الإجمالي للقتلى نحو 1400 شخص في الهجوم.

وقالت إسرائيل إن 138 من الرهائن يحملون جوازات سفر أجنبية، بينهم 15 من الأرجنتين، و12 من ألمانيا، و12 أمريكيا، و6 فرنسيين، و6 روس.

ويُعتقد أن العديد منهم يحملون جنسية إسرائيلية مزدوجة، ولكن من شبه المؤكد أن بعضهم، مثل التايلانديين و5 رهائن نيباليين، لا يحملون الجنسية الإسرائيلية. وهناك أيضا رهينة صيني وآخر سريلانكي واثنان من تنزانيا واثنان من الفلبين.