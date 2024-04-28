الإمارات تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في شمال دارفور

أعرب دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الفاشر في شمال دارفور والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين.

ودعت الإمارات جميع الفصائل المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية، على إنهاء القتال، والعودة إلى الحوار، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية.

وكررت الإمارات دعوتها إلى جميع الأطراف المتحاربة إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ إجراءات فورية حاسمة لتخفيف حدة التوترات وتجنّب انزلاق السودان إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار، حسبما أفادت وزارة الخارجية في بيانها.

وأضاف البيان: "تدعو دولة الإمارات إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة".