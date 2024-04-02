أكسيوس: إسرائيل لم تطلب "الضوء الأخضر" من أمريكا لضرب قنصلية إيران

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري، الثلاثاء، عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن أبلغت طهران عدم ضلوعها في الضربة الإسرائيلية على مجمع دبلوماسي في سوريا.

وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحه أنه لم يكن لدى الولايات المتحدة أي معلومات متقدمة عن الضربة الإسرائيلية.

وذكر الموقع أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن بالضربة التي ستنفذها على سوريا قبل وقوعها بدقائق، منوهاً إلى أن إسرائيل لم تطلب من واشنطن الضوء الأخضر لتنفيذ الضربة.

وأشار "أكسيوس" إلى أن المخابرات الإسرائيلية كانت تتعقب قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، وأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات انتقامية.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق استدعاء ممثل المصالح الأمريكية في السفارة السويسرية بشأن الهجوم على قنصليتها في دمشق.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة مفتوحة حول القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية.