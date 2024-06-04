واشنطن: السنوار قد يرفض مقترح بايدن إذا شعر بالأمان في الأنفاق

ألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إلى أن زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، قد يتخذ خطوة رفض اقتراح الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لكونه قد يرى بأنه "يشعر بالأمان في أنفاق غزة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، "إذا اعتبر السنوار، الاقتراح الأمريكي ليس في مصلحته؛ لأنه يشعر بالأمان في أنفاق غزة، فهذا تقييم يمكنه القيام به".

لكنه أضاف: "أعتقد أنه من الواضح جدًّا أن (المقترح) في مصلحة الشعب الفلسطيني"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وأشار ميلر إلى أن المقترح "مطابق تقريبًا" للاقتراح الذي قدمته حماس قبل بضعة أسابيع، معربًا عن أمله في ألا تغير حماس موقفها.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة لم تتلق ردًّا بعد، من حركة حماس بخصوص مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته واشنطن إليها، يوم الخميس.