المونيتور: 3 خيارات أمام إسرائيل بشأن لبنان

تدرس إسرائيل ثلاثة خيارات من ضمنها الحرب الشاملة، للتعامل مع "التصعيد المستمر" لميليشيا حزب الله، وفقًا لصحيفة "المونيتور".

وبحسب الصحيفة، "يُناقش المسؤولون الإسرائيليون حاليًا خيارات ثلاثة للتعامل مع وكيل إيران في لبنان حزب الله، أولها القبول بإنهاء الحرب في غزة من خلال التوصل إلى اتفاق مع حماس يضمن توقف عمليات حزب الله ضد إسرائيل على الجبهة الشمالية كما تعهد أمين عام الحزب حسن نصر الله ".

وأضافت: "أما ثانيها، شن حرب محدودة ضد جنوب لبنان فقط من خلال تنفيذ غزو إسرائيلي لمناطق جنوب لبنان على طول حدودها لتطهيرها من قوة الرضوان".

ويتضمن هذا السيناريو قتالاً على نطاق أوسع مما نشهده اليوم، بما في ذلك قصف حزب الله للمدن الكبرى بالصواريخ والقذائف وقصف إسرائيل أهداف حزب الله، خصوصًا القيادية والحيوية، حيثما وجدت بآلتها الجوية.

أما ثالث الخيارات، بحسب الصحيفة، "فيذهب إلى دخول إسرائيل في حرب شاملة مع حزب الله لاستعادة قوة الردع الإسرائيلية ضد الجماعة ودفع قوة كوماندوز الرضوان بعيدًا عن الحدود باتجاه نهر الليطاني".