العراق.. "نشرات حمراء" للإنتربول بحق مسؤولين متورطين في "سرقة القرن"

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، عن تنظيم "نشرات حمراء" للإنتربول، بحق مطلوبين فيما يعرف إعلاميًّا بقضية "سرقة القرن".

واشتملت "النشرات الحمراء" على أسماء وزير المالية علي علاوي، والمستشار السياسي الخاص لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مشرق عباس، والسكريتر الخاص للكاظمي أحمد نجات، بالإضافة إلى مدير المخابرات السابق رائد جوحي.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي، إن "بقاء المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية خارج القضبان لن يستمر".

وأشار إلى أن "القضية لم تكتمل، ما لم يحضر جميع أطرافها المتهمين"، على حد تعبيره.

وكشف حنون عن قرب استرداد أحد المطلوبين في "سرقة القرن" من السعودية قريبًا، مؤكدًا العمل على استرداد بقية المطلوبين من تركيا والأردن.