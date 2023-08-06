العراق.. "نشرات حمراء" للإنتربول بحق مسؤولين متورطين في "سرقة القرن"
أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، عن تنظيم "نشرات حمراء" للإنتربول، بحق مطلوبين فيما يعرف إعلاميًّا بقضية "سرقة القرن".
واشتملت "النشرات الحمراء" على أسماء وزير المالية علي علاوي، والمستشار السياسي الخاص لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مشرق عباس، والسكريتر الخاص للكاظمي أحمد نجات، بالإضافة إلى مدير المخابرات السابق رائد جوحي.
وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي، إن "بقاء المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية خارج القضبان لن يستمر".
وأشار إلى أن "القضية لم تكتمل، ما لم يحضر جميع أطرافها المتهمين"، على حد تعبيره.
وكشف حنون عن قرب استرداد أحد المطلوبين في "سرقة القرن" من السعودية قريبًا، مؤكدًا العمل على استرداد بقية المطلوبين من تركيا والأردن.
ووصف حنون القضية "بالجريمة الشائكة؛ إذ اشتركت بها مؤسسات من مكتب رئيس الوزراء وجهاز المخابرات والضريبة ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة ومكتب غسيل الأموال والقطاع الخاص والمصارف الأهلية، ومتهمون من جنسيات أخرى".
وقال حنون، إن عدد المتهمين بالقضية يزيد على 48 متهمًا.
وأثارت هذه القضية، التي تفجرت منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطًا شديدًا في العراق.
وتتعلق "سرقة القرن" بدفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكًا صرفتها 5 شركات، ثم سُحبت الأموال نقدًا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.