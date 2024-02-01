البحرية البريطانية: وقوع حادث قبالة الحديدة

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا، اليوم الخميس، عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة باليمن.

وأفادت الهيئة في إشعار بأن السلطات تتحرى الأمر.

وتتلقى البحرية البريطانية في البحر الأحمر إخبارات مستمرة عن اقتراب زوارق ميليشيا الحوثي من السفن التجارية.

وعبّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الأربعاء، عن ضرورة تحديد الدولة العضو التي يمكن أن تقود مهمة الاتحاد الأوروبي لحماية السفن في البحر الأحمر.

وأوضح المسؤول الأممي أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف فبراير.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لإرسال 3 سفن حربية على الأقل إلى البحر الأحمر لمواجهة هجمات ميليشيا الحوثي، ويهدف إلى تشكيل عملية جديدة ستنشط في منطقة أوسع من البحر الأحمر إلى الخليج.