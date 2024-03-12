"واشنطن بوست": الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل لم يتأثر رغم الخلافات

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن أحد المجالات التي لم تمارس فيها الولايات المتحدة نفوذها على إسرائيل هو المساعدات العسكرية، إذ واصلت تقديم الدعم العسكري الحاسم لإسرائيل طوال فترة الصراع.

وأشارت الصحيفة إلى انتقاد الرئيس الأمريكي بايدن لطريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب على غزة، وحثه على أن يكون أكثر مراعاة للضحايا المدنيين، وعلى ما قاله بايدن من أن تصرفات نتنياهو تضر إسرائيل بدلاً من أن تساعدها.

ووفقا للصحيفة، فقد كانت إدارة بايدن على خلاف مع حكومة نتنياهو بشأن الوضع الإنساني في غزة، إذ دعا بايدن إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وأعلن عن خطط لبناء ميناء مؤقت في غزة.

وقالت إن هذه الإجراءات تعكس ضغوطًا أمريكية على القيادة الإسرائيلية، بما في ذلك القيود المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلا أن الدعم العسكري بقي ثابتاً.

وأشار تقرير للصحيفة إلى أن الولايات المتحدة قد وافقت على أكثر من 100 صفقة عسكرية خارجية منفصلة لإسرائيل منذ بدء الحرب في أكتوبر وسلمتها بهدوء.

وعلى الرغم من الغضب الشعبي المتزايد بسبب ارتفاع عدد القتلى في غزة، صرح بايدن بأنه لن يقطع جميع الأسلحة عن إسرائيل، مؤكداً على أهمية الدفاع عنها.