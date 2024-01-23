إسرائيل تعرض على حماس مقترح هدنة تستمر شهرين

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل مقترح وصفته بـ"الأهم" الذي تقدمه إسرائيل لوقف الحرب لمدة شهرين، والتفاوض للتوصل لصفقة تشمل إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي، إن "إسرائيل سلمت مؤخراً للوسطاء القطريين والمصريين إطاراً جديداً للصفقة، يتضمن الاستعداد لهدنة لمدة شهرين مقابل إعادة جميع الرهائن لدى حماس في قطاع غزة"، بحسب ما ذكر مسؤولون إسرائيليون.

وأضاف الموقع العبري إن "هذا هو الاقتراح الأهم الذي طرحته إسرائيل منذ بداية الحرب في محاولة لإحداث انفراجة في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين".

وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن "مجلس الحرب وافق قبل نحو عشرة أيام على مبادئ ما ترغب إسرائيل في تنفيذه وما لا ترغب في تنفيذه في إطار صفقة إطلاق سراح الرهائن".