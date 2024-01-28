ميليشيات تدعمها إيران تتبنى استهداف القاعدة الأمريكية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ميليشيات مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية في سوريا، وأسفرت عن قتل 3 جنود وأصيب نحو 34 آخرين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول وصفته بأنه "كبير" تحدث إليها شرط عدك كشف هويته، أن ما تعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" وهي تضم مجموعة تنظيمات: كتائب حزب الله، والنجباء، ومسلحين آخرين مدعومين من إيران، هي التي تقف خلف الهجوم.

وكان بيان سابق للجيش الأمريكي أعلن أن 3 عسكريين قتلوا وأصيب 25 آخرون في الهجوم.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت مساء اليوم أن القاعدة الأمريكية التي تم الإعلان عن استهدافها ومقتل 3 جنود أمريكيين فيها، تقع خارج الحدود الأردنية، حسبما نقلت قناة "المملكة" عن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين.

وأوضح مبيضين أن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن، وأنه "استهدف قاعدة التنف في سوريا".