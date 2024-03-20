استهداف الحوثيين لمنازل المدنيين يُثير غضب اليمنيين

أثار تفجير منازل مواطنين يمنيين، من قبل ميليشيا الحوثي بمحافظة البيضاء، اليوم الثلاثاء، ردود أفعال غاضبة ومستنكرة، بعد مقتل وإصابة وفقدان عشرات المدنيين.

وذكرت السلطة المحلية بمحافظة البيضاء، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن تفجير ميليشيا الحوثي 6 منازل بمديرية "رداع"، أدى إلى مقتل أكثر من 15 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 30 جريحًا.

وفجّرت ميليشيا الحوثي منزلين متلاصقين، انتقامًا لمقتل قيادي أمني تابع لها ومرافقيه، يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى انهيار مبانٍ سكنية أخرى قريبة، على رؤوس العشرات من السكان.