تقارير حقوقية: القطاع الصحي اليمني "بنك أهداف" لنيران الحوثيين

مارست ميليشيا الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن، وفرضها حرباً شارفت على أن تبلغ عقداً من الزمن، مختلف أنواع وصنوف الجرائم والانتهاكات، ولم تتوانَ في جعل كل ما له صلة بالحياة في بنك أهدافها، ومحصلة لنيران أسلحتها ومدافعها.

ومن ضمن تلك الأهداف التي لم تسلم من عدوانها، القطاع الصحي، عصب الحياة لأية دولة، وقد ارتكبت ما يزيد على 350 واقعة انتهاك بحق هذا القطاع، تنوعت بين تدمير جزئي وكلي وعمليات تفجير وقصف ومداهمة واقتحام ونهب، وإغلاق وتعطيل المنشآت الطبية والمرافق الصحية، شملت 16 محافظة يمنية مختلفة، وفق تقارير إحصائية نشرتها أخيراً مجموعة من منظمات المجتمع المدني المحلية، رصدت من خلالها جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق القطاع الصحي، منذ سبتمبر/أيلول 2014، وحتى ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبخصوص ذلك، قال الناشط الحقوقي رياض الدبعي: "الحوثيون في اليمن قاموا بعدة ممارسات تتضمن استهداف وتدمير المنشآت الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية.. وهذا النوع من الأعمال يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، الذي يحمي المنشآت الطبية ويجرّم استهدافها، تلك الأفعال تؤثر سلبًا على القدرة على تقديم الرعاية الصحية للمدنيين، وتضع العديد من الأرواح في خطر".

وأضاف الدبعي، لـ"إرم نيوز": "كذلك مارست ميليشيا الحوثي انتهاكات عديدة ضد العاملين في القطاع الصحي في اليمن، بما في ذلك اعتقالات تعسفية وتعذيب وقتل، كما يُشتبه بتورطهم في اختطاف واختفاء قسري للعاملين الصحيين، بمن فيهم أطباء وممرضون".