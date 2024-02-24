تقارير حقوقية: القطاع الصحي اليمني "بنك أهداف" لنيران الحوثيين
مارست ميليشيا الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن، وفرضها حرباً شارفت على أن تبلغ عقداً من الزمن، مختلف أنواع وصنوف الجرائم والانتهاكات، ولم تتوانَ في جعل كل ما له صلة بالحياة في بنك أهدافها، ومحصلة لنيران أسلحتها ومدافعها.
ومن ضمن تلك الأهداف التي لم تسلم من عدوانها، القطاع الصحي، عصب الحياة لأية دولة، وقد ارتكبت ما يزيد على 350 واقعة انتهاك بحق هذا القطاع، تنوعت بين تدمير جزئي وكلي وعمليات تفجير وقصف ومداهمة واقتحام ونهب، وإغلاق وتعطيل المنشآت الطبية والمرافق الصحية، شملت 16 محافظة يمنية مختلفة، وفق تقارير إحصائية نشرتها أخيراً مجموعة من منظمات المجتمع المدني المحلية، رصدت من خلالها جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق القطاع الصحي، منذ سبتمبر/أيلول 2014، وحتى ديسمبر/كانون الأول 2023.
وبخصوص ذلك، قال الناشط الحقوقي رياض الدبعي: "الحوثيون في اليمن قاموا بعدة ممارسات تتضمن استهداف وتدمير المنشآت الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية.. وهذا النوع من الأعمال يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، الذي يحمي المنشآت الطبية ويجرّم استهدافها، تلك الأفعال تؤثر سلبًا على القدرة على تقديم الرعاية الصحية للمدنيين، وتضع العديد من الأرواح في خطر".
وأضاف الدبعي، لـ"إرم نيوز": "كذلك مارست ميليشيا الحوثي انتهاكات عديدة ضد العاملين في القطاع الصحي في اليمن، بما في ذلك اعتقالات تعسفية وتعذيب وقتل، كما يُشتبه بتورطهم في اختطاف واختفاء قسري للعاملين الصحيين، بمن فيهم أطباء وممرضون".
ويرى الدبعي أن تلك الممارسات والانتهاكات تُعرقل بشكل كبير "جهود تقديم الرعاية الصحية في البلاد، وتُضعف النظام الصحي بشكل عام، كما تُجسّد انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان، وتعرقل الجهود الدولية لتحسين الوضع الصحي في اليمن".
ويشير مختصون وحقوقيون إلى أن "استهداف قطاع حيوي مهم، كالقطاع الصحي، يُظهر مدى وحشية هذه الميليشيا، ويبرز حقيقة ما تحمله من مشروع قاتم السواد، لا يتضمن في طيّاته سوى الموت والدمار والهلاك للشعب اليمني".
وفي هذا الصدد، يقول الدبعي إن "استهداف ميليشيا الحوثي للقطاع الصحي يعكس وحشيتهم وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، ويؤكد عدم اكتراثهم بأهمية هذا القطاع الحيوي؛ إذ يُظهر ذلك قدراً كبيراً من اللاإنسانية والاستهتار بحياة الأبرياء، كون تعريض المرافق الطبية والأطباء للخطر يُعرّض بشكل مباشر حياة المدنيين للخطر، ويؤثر سلباً على تقديم الرعاية الطبية للمحتاجين".
بدوره، سلّط مدير المركز الوطني للتثقيف الصحي في وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، الدكتور عارف الحوشبي، الضوء على أهمية القطاع الصحي لأي مجتمع، وقال: "يُعد القطاع الصحي العمود الفقري لأي مجتمع، وهو من أساسيات الحياة التي لا غنى عنه، ولا يستطيع أي إنسان على وجه الأرض الحياة بشكل سليم من دون أن يجد رعاية صحية وطبية، فالأمة المريضة لا تستطيع أن تبني جيلاً صحيحاً يتمتع بعقل سليم وجسم سليم".
وعن استهداف ميليشيا الحوثي لهذا القطاع من دون وازع أو رادع، ذكر الحوشبي، في سياق حديثه لـ"إرم نيوز": "كما هو ديدن الميليشيا، في أي مكان وزمان، فطبيعة حكمها يخلو من الالتزام بالنظم والقوانين، ويتسم بتدمير البنى التحتية، وإفراغ البلدان من أبسط مقومات البقاء، ولن تكون ميليشيا الحوثي استثناء".
وأضاف الحوشبي: "منذ خروج ميليشيا الحوثي من كهوف مران، وشنّهم الحرب بحق اليمن واليمنيين، لم تحمل معها سوى الموت، ولا تسعى لغيره، فلا غرابة بأن تُدمّر القطاع الصحي، ولا توليه أي اهتمام".
وأفاد الحوشبي بأن "القطاع الصحي يُعاني بفعل الحوثيين من هشاشة بالغة السوء، لا سيما في المحافظات التي يحكمونها، فقد استهدفت الميليشيا العديد من المنشآت والمرافق الطبية، كما حوّلت الكثير منها إلى ثكنات عسكرية، فضلاً عن منع الإمدادات الدوائية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي تتنافى مع أبسط درجات الأخلاقيات والحقوق".
وتطرق الحوشبي إلى أحد الجوانب الكارثية التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق القطاع الصحي، والمتمثل في منع تنفيذ أية حملات تحصين وتطعيم للأطفال ضد الأمراض والأوبئة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما يتسبب، بحسب الحوشبي، بعواقب وخيمة، ليس فقط على مستوى مناطق الحوثيين، بل على المحافظات اليمنية كافة، كون حركات النزوح بين المواطنين مستمرة، ما يُساعد على انتشار العدوى وخلافه.