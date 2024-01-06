أمريكا تعلن إسقاط طائرة مسيرة من اليمن في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن سفينة أمريكية أسقطت، في إطار الدفاع عن النفس، طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في جنوب البحر الأحمر، اليوم السبت، بالقرب من عدة سفن تجارية.

وأضافت أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت تقريرا عن اقتراب ستة زوارق صغيرة من سفينة تجارية على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة المخا اليمنية، قبل أن تغادر‭ ‬الزوارق المنطقة.

وأضافت في مذكرة حول هذه الواقعة: "تم الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها".

وكثفت ميليشيا الحوثي هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر عام 2023، بين حركة حماس وإسرائيل.

وقد أوقفت شركات شحن مختلفة عملياتها واستبدلت مساراتها عبر البحر الأحمر بطريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول قارة أفريقيا.