الخارجية الليبية تكشف طبيعة لقاء نجلاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل

كشفت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الاثنين، طبيعة وظروف اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقالت الخارجية الليبية في بيان لها، عبر "فيسبوك"، إن الاجتماع "لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات".

وبحسب ما ذكرت الخارجية الليبية عن اللقاء فقد "أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليْ و غير قابل للتأويل واللبس".

وأضاف البيان: "تنفي الوزارة جملة وتفصيلا ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية ومحاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هذه اللقاءات".

وأكدت الخارجية الليبية "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".

وكان كوهين قد كشف في بيان، الأحد، عن لقاء جمعه في إيطاليا، الأسبوع الماضي، بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وقال كوهين في البيان: "تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد".