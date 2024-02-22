من هو أبرز خبراء الصواريخ في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟
اغتالت إسرائيل اثنين من قيادات ميليشيا حزب الله في لبنان، بغارة نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت شقة سكنية في بلدة "كفررمان" في جنوب لبنان.
وأشارت وسائل إعلام تابعة للميليشيا إلى أن القتيلين الأبرز، ضمن الأربعة الذين تم الإعلان عن اغتيالهم، هما حسن صالح وهشام عبدالله.
وتقول مصادر لبنانية إن حسن صالح يعتبر أحد أبرز خبراء الصواريخ في منظومة حزب الله العسكرية، وله شقيق آخر قتل سابقاً يدعى علي صالح.
وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حسن صالح يعدّ عضواً بارزاً في "قوة الرضوان" التابعة لميليشيا حزب الله وكان قائد منطقة "مزارع شبعا".
وكان صالح يسهم بشكل كبير في عمليات القصف على إسرائيل بعد اندلاع الحرب الأخيرة في غزة.
وحسن صالح من مواليد عام 1973 وينحدر من بلدة "عدشيت" في جنوب لبنان.