من هو أبرز خبراء الصواريخ في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟

اغتالت إسرائيل اثنين من قيادات ميليشيا حزب الله في لبنان، بغارة نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت شقة سكنية في بلدة "كفررمان" في جنوب لبنان.

وأشارت وسائل إعلام تابعة للميليشيا إلى أن القتيلين الأبرز، ضمن الأربعة الذين تم الإعلان عن اغتيالهم، هما حسن صالح وهشام عبدالله.

وتقول مصادر لبنانية إن حسن صالح يعتبر أحد أبرز خبراء الصواريخ في منظومة حزب الله العسكرية، وله شقيق آخر قتل سابقاً يدعى علي صالح.