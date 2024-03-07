مصدر أردني لـ "إرم نيوز": وساطة أمريكية مع إسرائيل لتجديد اتفاق المياه

كشف مصدر سياسي أردني رفيع عن توسط الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل، من أجل تجديد اتفاقية المياه مع الأردن، التي تنتهي في أبرليل/ نيسان المقبل.

وقال المصدر لـ "إرم نيوز" إن واشنطن بادرت لترطيب الأجواء وتدخلت من أجل تجديد اتفاقية شراء المياه، بحصة تبلغ 50 مليون متر مكعب.

وأضاف أن واشنطن تدرك حجم الجفاء والقطيعة بين عمّان وتل أبيب، بسبب الحرب على غزة، والتي قام على إثرها الأردن بسحب سفيره من إسرائيل، ورفض عودة السفير الإسرائيلي إلى عمّان.

وتابع المصدر: "هذه الاتفاقية لا علاقة لها بملف المياه الموقّع كأحد البنود الرئيسية في اتفاقية السلام (وادي عربة 1994)، بل جاءت لسد نقص مائي يستطيع الأردن، وفق خبراء في القطاع المائي، التكيف معه، أو الاستغناء عنه في حال وجد بدلاً لذلك".

وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت عن وجود شروط للموافقة على تمديد اتفاقية تزويد الأردن بالمياه، على رأسها تخفيف ما وصفه الإعلام الإسرائيلي بالخطاب المعادي الصادر عن كبار المسؤولين الأردنيين في الحكومة والبرلمان.

واشترطت تل أبيب أيضاً، لتمديد الاتفاقية، إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى ما كانت عليه قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي نفذت فيه حركة حماس هجوماً واسعاً على جنوب إسرائيل.