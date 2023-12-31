وزير إسرائيلي يدعو لتغيير الواقع بشكل كامل في غزة
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلإيل سموتريش، اليوم الأحد، الحكومة بإعادة الاستيطان إلى غزة بعد الإطاحة بحركة حماس، إضافة إلى تشجيع الهجرة الطوعية لمن يريد مغادرة غزة من سكانها الفلسطينيين.
وبحسب مقابلة نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية عبر زعيم حزب الصهيونية الدينية، عن تأييده لتغيير الواقع بشكل كامل في غزة، لافتًا إلى أن سيطرة إسرائيل الأمنية والعسكرية على القطاع ينبغي أن يرافقها وجود مدني إسرائيلي، وهذا ما يحتم إجراء الحكومة مناقشات حول إقامة مستوطنات إسرائيلية في غزة.
وأضاف أنه رغم رفض كبار القادة الإسرائيليين مرارًا فكرة إعادة بناء المستوطنات في غزة، فإن الحملة العسكرية المتواصلة التي تشنها إسرائيل لإسقاط حماس، أثارت الآمال لدى بعض أنصار الحركة الاستيطانية بعودة الاستيطان من جديد إلى غزة.
ولفت سموتريش إلى افتقاده للسلطة الكافية في أروقة الحكومة. وفي اعتراف واضح بتراجع حظوظه السياسية لا سيما وأن استطلاعات الرأي تتوقع أن يواجه حزبه صعوبات كبيرة في العودة إلى الكنيست إذا أجريت الانتخابات الآن.
وأوضحت الصحيفة أن سموتريش بدا وكأنه يمد غصن الزيتون لحليفيه اليمنيين السابقين نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، معربًا عن ندمه لانتقادهما سابقًا على خلفية انضمامهما إلى الحكومة السابقة، التي ضمت أحزابًا من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل.
المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية