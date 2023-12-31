وزير إسرائيلي يدعو لتغيير الواقع بشكل كامل في غزة

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلإيل سموتريش، اليوم الأحد، الحكومة بإعادة الاستيطان إلى غزة بعد الإطاحة بحركة حماس، إضافة إلى تشجيع الهجرة الطوعية لمن يريد مغادرة غزة من سكانها الفلسطينيين.

وبحسب مقابلة نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية عبر زعيم حزب الصهيونية الدينية، عن تأييده لتغيير الواقع بشكل كامل في غزة، لافتًا إلى أن سيطرة إسرائيل الأمنية والعسكرية على القطاع ينبغي أن يرافقها وجود مدني إسرائيلي، وهذا ما يحتم إجراء الحكومة مناقشات حول إقامة مستوطنات إسرائيلية في غزة.