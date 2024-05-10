بين الجزائر وفرنسا.. محطات من الخلافات حول قضايا الذاكرة الاستعمارية

تُراوح الخلافات بين فرنسا والجزائر مكانها، حول قضايا الذاكرة الاستعمارية رغم انعقاد سلسلة لقاءات لممثلين من البلدين لمعالجة الملفات العالقة.

وتستعد اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة لعقد اجتماع، هو الخامس لها منذ تأسيسها، ويجري الاجتماع أواخر مايو الجاري، ويتطلع إلى تسوية النقاط الخلافية التي لم تنجح الجلسات السابقة في حسمها.

وتشكلت اللجنة المشتركة خلال آخر زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في نهاية أغسطس 2022، واتفق خلالها على أن تكون اللجنة المشكلة مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفات الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال، بهدف معالجة مختلف القضايا.

وترتبط القضايا الخلافية بين الجانبين بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات، ورفات المقاومين الجزائريين، والتجارب النووية التي أجرتها فرنسا أواخر الفترة الاستعمارية بالصحراء الجزائرية، وملف المفقودين.

ويخضع عمل اللجنة المشتركة لتقييم منتظم على أساس نصف سنوي.

ويسبب هذا الملف توتّرا مزمنا في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، رغم استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتطور اللافت في الموقف الفرنسي خلال السنتين الأخيرتين.