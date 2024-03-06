واشنطن تعلن إسقاط صاروخ و3 مسيّرات حوثية استهدفت السفينة "كارني"
قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية أسقطت، الثلاثاء، صاروخاW باليستياً مضاداً للسفن و3 طائرات مسيّرة ملغومة.
وأوضحت القيادة أن الصاروخ والمسيّرات انطلقت من مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في اليمن باتجاه السفينة الأمريكية "يو إس إس كارني (DDG 64) في البحر الأحمر.
وأكدت القيادة المركزية، في بيان، عدم تضرر السفينة الأمريكية أو تسجيل أية إصابات أو خسائر بشرية.
وفي وقت لاحق، دمرت القوات الأمريكية 3 صواريخ مضادة للسفن و3 مركبات بحرية سطحية غير مأهولة ضمن اجراء للدفاع عن النفس.
وبحسب البيان، كانت الصواريخ والمركبات البحرية غير المأهولة موجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيون في اليمن.
وهاجمت القوات الأمريكية تلك الصواريخ والطائرات المسيّرة والمركبات البحرية غير المأهولة بعدما رأت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.