واشنطن تعلن إسقاط صاروخ و3 مسيّرات حوثية استهدفت السفينة "كارني"

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية أسقطت، الثلاثاء، صاروخاW باليستياً مضاداً للسفن و3 طائرات مسيّرة ملغومة.

وأوضحت القيادة أن الصاروخ والمسيّرات انطلقت من مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في اليمن باتجاه السفينة الأمريكية "يو إس إس كارني (DDG 64) في البحر الأحمر.

وأكدت القيادة المركزية، في بيان، عدم تضرر السفينة الأمريكية أو تسجيل أية إصابات أو خسائر بشرية.