بعد 8 أيام من الانقطاع.. عودة الاتصالات والإنترنت إلى غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيًا إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة، بعد انقطاع دام ثمانية أيام متواصلة.

وقالت الشركة إن طواقمها الفنية عملت خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سببها القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأضافت في بيان: "رغم خطورة وصعوبة الظروف، إلا أن طواقمنا تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير".

وأكدت الشركة أن اثنين من طواقمها الفنية قتلا خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة، ما يرفع عدد القتلى من موظفيها إلى 14 قتيلًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتعدّ فترة التوقف الأخيرة لخدمات الاتصالات والإنترنت في غزة الأطول منذ بداية الحرب، إذ تعطّلت تلك الخدمات في القطاع أكثر من مرة منذ 7 أكتوبر الماضي.