لابيد: حكومة نتنياهو "مجنونة"

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، انتقادات لاذعة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالحكومة "المجنونة".

ودعا لابيد حزب "معسكر الدولة" بقيادة بني غانتس إلى مغادرة الحكومة.

ووجه زعيم المعارضة كلامه إلى نتنياهو قائلا: "إذا كنت رئيس الوزراء، فأنت رئيس وزراء النجاحات والإخفاقات على حد سواء".

وانتقد لابيد ما اعتبره "اختفاء" من نتنياهو عندما لا تسير الأمور كما يريد معتبرا أنه "أمر مشين" متهما وزراء في حكومته بالتورط في اعتراض شاحنات المساعدات الإنسانية.

وقال لابيد: "الحكومة تسمح بإرسال شاحنات المساعدات إلى غزة، ثم يرسل الوزراء ميليشياتهم لاعتراضها، هذا خروج كامل عن القانون ويجب ألا نسمح بحدوث ذلك".

ووجه لابيد انتقاداته بوجه خاص لوزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير معتبرا أنهما يفعلان ما يريدان ولديهما تأثير في الحكومة.

وتأتي تصريحات لابيد غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أنه حرر أربعة رهائن كانوا مختطفين في غزة، بعد عملية واسعة و"معقدة" في مخيم النصيرات خلقت مئات القتلى والجرحى.