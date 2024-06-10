بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط للدفع بمقترح بايدن

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، جولة جديدة هي الثامنة في الشرق الأوسط للدفع باقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. حسب وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الوكالة أن صمت حركة حماس تجاه مقترح وقف إطلاق النار، والاضطرابات السياسية في إسرائيل، تجعلان من فرص نجاح بلينكن غير مؤكدة.

ويبدأ بلينكن هذه الجولة من مصر على أن يتوجه في وقت لاحق الاثنين إلى إسرائيل.

وخلال جولته الشرق أوسطية سيزور بلينكن أيضًا الأردن وقطر، قبل أن ينتقل إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع الأربعاء.