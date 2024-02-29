ماكرون يبحث مع ولي عهد السعودية الحاجة الملحة لدخول المساعدات إلى غزة

قالت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، الحاجة الملحة لدخول المساعدات إلى غزة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون شدد خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي عهد السعودية، على وقف التصعيد في البحر الأحمر.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت أنه "جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار".