مسؤول يمني: إيران نجحت إعلاميا وفشلت عسكريا في ردها على إسرائيل

يرى مندوب اليمن الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، الدكتور محمد جُميح، أن إيران نجحت في تحقيق هدفها من العملية العسكرية التي شنّتها على إسرائيل على المستوى الإعلامي والدعائي فقط، أما على الصعيد العسكري، فقد فشلت في تحقيق أي شيء يذكر، ولم تُلحق أي ضرر بخصمها على الإطلاق.

وقال، في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "أعتقد أن إيران إذا تصورنا أن هدفها إعلامي وترويجي، فهي حققت هذا الهدف، الذي تشعر معه أنها ردت اعتبارها أو حفظت ماء وجهها بهذا الرد، الذي لا يخرج عن كونه رداً إعلامياً دعائياً سياسياً، أكثر من كونه رداً عسكرياً يؤدي إلى إلحاق الضرر بالخصم، حتى لا يكرر الضربة مرة أخرى".