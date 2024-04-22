مع تزايد العمليات الفلسطينية..إسرائيل ترفع التأهب في الأعياد اليهودية

أبرزت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حالة الاستنفار واسعة النطاق التي تشهدها إسرائيل حالياً، استعدادًا لموسم الأعياد اليهودية.

يأتي ذلك متزامناً مع تصاعد العمليات المسلحة التي تم تنفيذها في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية، ما زاد من التعقيدات الأمنية في البلاد.

وتشير قوات حرس الحدود إلى أنه وكجزء من الاستعدادات الميدانية، ستعمل القوات في جميع قطاعات الدولة بشكل معزز.

وكجزء من ذلك، سيتم زيادة عدد عناصر الأمن في مراكز المدن وفي النقاط التي تتواجد فيها تجمعات كبيرة وعلى مقربة من دور العبادة، وذلك لزيادة الشعور بالأمن لدى الإسرائيليين.

وبحسب "معاريف" فإنه إلى جانب هذا النشاط، تعمل قوات الأمن في الضفة الغربية، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، وقوات جهاز الأمن العام "الشاباك"، على اعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية التابعة للفصائل الفلسطينية.

وأوضحت أن هذا النشاط سيستمر حتى خلال فترة الأعياد اليهودية، وسيتم نشر المئات من قوات الشرطة الإسرائيلية طوال أيام عيد "الفصح" اليهودي، للتعامل مع الأحداث غير العادية.