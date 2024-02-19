بعد خسارته الجنسية التركية.. من هو قيادي "الإخوان" محمود حسين؟

فمن هو محمود حسين؟

عرّف موقع "ويكيبيديا" حسين بأنه مهندس مدني، شغل منصب الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين خلفًا لمحمود عزت عام 2010، حيث انضم لمكتب الإرشاد بعد وفاة الشيخ أبو الحمد ربيع ليمثل الصعيد.

وهو أكاديمي عمل أستاذًا بكلية الهندسة في جامعة أسيوط، وسبق اعتقاله عدة مرات منها عام 2009، وخلال مداهمة منزل رجل الأعمال نبيل مقبل في أغسطس/ آب 2007.

تم تكليف محمود حسين وجمعة أمين من قبل المرشد العام محمد بديع بالخروج من مصر في 2013 تحسبًا لأي ظرف طارئ قد تمر به الجماعة.

وبحسب مواقع إخبارية ومنصات للتواصل الاجتماعي، يشغل حسين منصب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين، بعد قرار جبهة إسطنبول تعيينه إثر خلافات مع جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير قبل وفاته.

يبلغ حسين من العمر 77 عاما، وقد ولد في 16 يوليو/ تموز من العام 1947 بمدينة يافا في فلسطين لأب مصري وأم فلسطينية، وعاش طفولته في مدينة رفح، كما حصل على الثانوية العامة في مدينة بئر السبع الفلسطينية.

والد محمود حسين، هو الشيخ حسين المصري، أحد قيادات الإخوان المسلمين التاريخية في فلسطين، ومن المؤسسين لجماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، قبل أن يعلن عنها سابقا باسم حماس.

وكان حسين عضوًا في أول مجلس شورى للجماعة في قطاع غزة من ضمن الأعضاء الممثلين لرفح في المجلس، وكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية المؤسسة للمجمع الإسلامي في غزة.

أدِين حسين عام 1995، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إحياء جماعة محظورة واعتُقلَ في أغسطس 2007، ولكنه أصيب بأزمة قلبية حادة داخل سجن عنبر المزراعة بطرة، تمت على إثرها إحالته إلى مستشفى القصر العيني، وتم الإفراج عنه نظرًا لتدهور حالته الصحية.

وفي العام 2019 اتهم أمير بسام، القيادي بجماعة الإخوان الهارب لتركيا، قادة إخوان مصر في إسطنبول وعلى رأسهم محمود حسين باختلاسات وتسجيل عقارات وشقق وسيارات بأسمائهم وأسماء أبنائهم.