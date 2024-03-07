قافلة أردنية جديدة تصل غزة عبر "كرم أبو سالم"

دخلت قافلة مساعدات برية من الأردن إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبوسالم، بحسب ما أعلن أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي.

ومعبر كرم أبوسالم هو معبر حدودي بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل.

وقال الشبلي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن القافلة تحمل طحينًا وطرودًا غذائية بتبرع من منظمة (Human Appeal) وجمعية الإمداد الخيرية – جنوب أفريقيا، وتكية أم علي، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)..

وتتكون القافلة التي سيَّرتها الهيئة، أمس الأول بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، من 24 شاحنة وبحمولة 427 طنًّا.

وأشار الشبلي إلى أن الهيئة ستعمل على التنسيق مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في غزة لِيصار من خلالها إلى عملية توزيع المساعدات في القطاع.

وأشار الشبلي، إلى أن دخول القافلة إلى القطاع يتزامن مع مغادرة طائرة من الأردن إلى مطار العريش تحمل مساعدات، ليتم نقلها إلى الأشقاء في غزة من خلال معبر رفح.

وسبق أن دخلت قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، قافلة مساعدات إنسانية مباشرة من الأردن عبر جسر الملك حسين، في العشرين من ديسمبر العام الماضي، ودخلت أخرى للقطاع في الرابع والعشرين من يناير.