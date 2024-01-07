مقتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف جنين

قُتل 6 شبان فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم، في قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا للشبان على المدخل الجنوبي لمدينة جنين في الضفة الغربية، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

واندلعت اشتباكات عنيفة في جنين فجر اليوم الأحد، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدعومة بالمدرعات والآليات العسكرية المدينة والمخيم من عدة محاور.

وأسفرت الاشتباكات عن إعطاب آليتين إسرائيليتين بعبوات ناسفة ما تسبب بإصابة 4 جنود إسرائيليين اثنان منهم إصابتاهما خطيرتان.

من جانبها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية، إن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت جنين من شارع نابلس، وسط مواجهات في عدة مناطق بالمدينة، كما أطلقت القوات الإسرائيلية القنابل الدخانية في حي الجابريات.

كما نشر الجيش الإسرائيلي القناصة على أسطح المنازل والعمارات المشرفة على المخيم.

وأضافت المصادر أن طائرات استطلاع والطائرات المسيرة حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال عملية الاقتحام، كما دمرت جرافة عددا من الشوارع في الجابريات.