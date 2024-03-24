البحرية المغربية تعترض قارباً يقل 165 مهاجرا و4 جثث

أعلنت السلطات المغربية، يوم السبت، ضبط قارب يقل على متنه 165 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم أربع جثث، على مقربة من ساحل جنوب غرب المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فإن دورية تابعة للبحرية الملكية، اعترضت يوم الجمعة، قارب المهاجرين على بعد 260 كم جنوب غرب مدينة الداخلة، وتبين أن على متنه 4 جثث.

وأشارت إلى أن المهاجرين جاؤوا من دول أفريقية جنوب الصحراء، وانطلقوا يوم 6 مارس/آذار، وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

ولفتت إلى أنه تم تقديم العناية اللازمة للمهاجرين، قبل أن تتم إعادتهم إلى ميناء الدخيلة وتسليمهم إلى الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية المعتادة.

وذكرت الوكالة أن جثث المهاجرين الأربعة تم نقلها إلى مستودع الأموات التابع إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة.