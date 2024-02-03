أمريكا تعلن نجاح ضرباتها الجوية في العراق وسوريا

أعلن البيت الأبيض الجمعة "نجاح" الضربات الانتقامية التي شنتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد مقاتلين موالين لإيران.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان: "ردّنا بدأ اليوم. وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم. ولكن فليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا: إذا ألحقتم الضرر بأمريكي، فسنرد".