بعد هجوم أربيل.. السوداني يبحث مع ماكرون تطوير القدرات العسكرية

بحث وزير الخارجية العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطوير القدرات العسكرية العراقية، في أعقاب الهجوم الإيراني الأخير على أربيل.

والتقى السوداني بالرئيس الفرنسي على هامش الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي.

وأفاد البيان: "استعرض الجانبان فرص التعاون في المجالات الاقتصادية، ومجال تطوير القدرات العسكرية العراقية، وتنفيذ عقود التسليح مع شركة تاليس الفرنسية".

وبحسب البيان: "بحث الجانبان توسعة الشراكة في المجال النفطي وتعزيز التعاقدات المختلفة مع شركة توتال وباقي الشركات الفرنسية الكبرى".

وأضاف البيان أن السوداني أكد لماكرون التزام العراق "بالاستمرار في التعاون الأمني والعسكري الثنائي بين العراق والدول الصديقة التي ساندته في حربه ضدّ الإرهاب".