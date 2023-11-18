وزير بريطاني يزور المنطقة لإجراء محادثات حول حرب غزة

قالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في بيان، اليوم السبت، إن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد سيسافر إلى البحرين وقطر لإجراء محادثات حول الأزمة في إسرائيل وغزة.

وجاء في البيان أن الوزير سيجتمع أيضا مع نظرائه في الشرق الأوسط ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأضافت الوزارة أن الزيارة تأتي في أعقاب تعهد المملكة المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار).